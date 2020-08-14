Нардеп от "ОПЗЖ" Нимченко обратился в НАБУ по поводу выборов на Донбассе

Василий Нимченко требует привлечь к ответственности главу Донецкой ВГА Кириленко и главу Луганской ВГА Гайдая и отменить запрет выборов

Василий Нимченко требует привлечь к ответственности главу Донецкой ВГА Кириленко и главу Луганской ВГА Гайдая и отменить запрет выборов

Фото: Главред

Народный депутат от "Оппозиционной платформы ‒ За жизнь" Василий Нимченко обратился к директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику с депутатским запросом, в котором сообщает о совершении преступлений, связанных с избирательным процессом в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба "ОПЗЖ", пишет RegioNews.

Василий Нимченко считает, что совершение таких дискриминационных действий находится в причинно-следственной связи с данными соцопросов, свидетельствующих о неподдержке гражданами провластной политической силы.

Речь идет о совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 161 УК Украины, и заключается в установлении ограничений избирательных прав по признакам политических убеждений и места жительства.

Таким образом, Павел Кириленко и Сергей Гайдай, предоставив выводы о невозможности проведения местных выборов на отдельных территориях областей, открыто и цинично пролоббировали свои интересы по продлению функционирования военно-гражданских администраций, которые фактически находятся в прямом подчинении Президента Украины, а он является лидером правящей политической силы",- написал Нимченко.

По мнению нардепа, злоупотребляя властью и служебным положением, Кириленко и Гайдай лишили избирательного права сотни тысяч граждан Украины, что является преступлением, предусмотренным статьей 157 УК Украины ("Воспрепятствование осуществлению избирательного права"), и нанесли существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам граждан, государственным и общественным интересам.

Учитывая указанное, Нимченко просит внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту совершения Кириленко, Гайдаем и отдельными причастными должностными лицами ЦИК преступлений, предусмотренных ст. 109, 157, 161, 364 УК Украины (захват государственной власти, препятствование осуществлению избирательного права, нарушение равноправия граждан (дискриминация) по признакам политических убеждений, места жительства, злоупотребление властью, служебным положением), и провести досудебное расследование.

Кроме того, Нимченко требует принять неотложные меры процессуального характера для прекращения совершения этих преступлений, отмены незаконного решения ЦИК и восстановления нарушенных избирательных прав граждан.

Напомним, 8 августа 2020 года Центральная избирательная комиссия, учитывая рекомендации силовиков приняла решение об отмене местных выборов на отдельных территориях вдоль линии соприкосновения.

В качестве основания для принятия постановления комиссия указала предоставленные главой Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлом Кириленко и главой Луганской областной военно-гражданской администрации Сергеем Гайдаем выводы о невозможности подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года.