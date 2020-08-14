Кулеба: питання деокупації Донбасу та Криму не можна поєднувати
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що категорично не можна об’єднувати питання деокупації Криму та Донбасу, тому що це ускладнить сам процес деокупації.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНН.
Якщо ми хочемо ускладнити деокупацію Криму та деокупацію Донбасу, тоді це треба об’єднувати, а якщо ми хочемо рухатися за обома напрямками, то по кожному (питанню - ред.) ми повинні рухатися окремо”, - підкреслив міністр.
Кулеба зазначив, що стосується, самої стратегії деокупації, то це - комплексне питання, адже МЗС відповідає за міжнародний блок, але деокупація - це дуже складний процес, який безпосередньо пов’язаний з внутрішньою політикою.
"І тут ми взаємодіємо з віце-прем’єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексієм Резніковим та з представництвом Президента в АРК... для того, щоб звести всі ідеї та моделі в єдине ціле. Я вважаю, що це питання гідне РНБО, ми плануємо передати цей єдиний пакет в РНБО для остаточного узгодження", - сказав Кулеба.
Раніше повідомлялось, що стала відома причина зупинки заочних справ по Майдану і захопленню Криму.