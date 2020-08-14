Кулеба: питання деокупації Донбасу та Криму не можна поєднувати

Об'єднання цих питань ускладнить процес деокупації

Об'єднання цих питань ускладнить процес деокупації

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що категорично не можна об’єднувати питання деокупації Криму та Донбасу, тому що це ускладнить сам процес деокупації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНН.

Якщо ми хочемо ускладнити деокупацію Криму та деокупацію Донбасу, тоді це треба об’єднувати, а якщо ми хочемо рухатися за обома напрямками, то по кожному (питанню - ред.) ми повинні рухатися окремо”, - підкреслив міністр.

Кулеба зазначив, що стосується, самої стратегії деокупації, то це - комплексне питання, адже МЗС відповідає за міжнародний блок, але деокупація - це дуже складний процес, який безпосередньо пов’язаний з внутрішньою політикою.

"І тут ми взаємодіємо з віце-прем’єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексієм Резніковим та з представництвом Президента в АРК... для того, щоб звести всі ідеї та моделі в єдине ціле. Я вважаю, що це питання гідне РНБО, ми плануємо передати цей єдиний пакет в РНБО для остаточного узгодження", - сказав Кулеба.

Раніше повідомлялось, що стала відома причина зупинки заочних справ по Майдану і захопленню Криму.