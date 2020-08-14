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14 серпня 2020, 12:04 13

Близько третини українців продовжують давати хабарі медикам - соціологи

14 серпня 2020, 12:04 13
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Більше 35% людей зізналися, що протягом останнього року доплачували лікарям за прийом чи медичну процедуру
Більше 35% людей зізналися, що протягом останнього року доплачували лікарям за прийом чи медичну процедуру
Фото: з відкритих джерел
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Водночас 39% громадян України за останні 12 місяців не зверталися за такими послугами, 23% - не доплачували, а 3% - не відповіли на запитання.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, передає RegioNews.

Як свідчать дані, 70% громадян впевнені, що лікарям не потрібно доплачувати, щоб гарантувати у майбутньому якісну допомогу, але 19% продовжують вважати, що доплачувати варто, а ще 11% не змогли відповісти.

При цьому на Заході та на Півдні країни 77% респондентів не бачать потреби в додатковій оплаті. Найбільше тих, хто вважає, що лікарям варто додатково доплачувати, - на сході країни (27%).



Опитування проведене Центром Разумкова та Фондом "Демократичні ініціативи" з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2022 респонденти по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Раніше повідомлялось, що майже 40% українців не вважають COVID-19 небезпечною хворобою.

гроші бюджет робота лікарі державний контроль
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