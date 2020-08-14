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14 августа 2020, 15:51 7

Абитуриентам из ОРДЛО и Крыма продлили сроки вступления на бюджет

14 августа 2020, 15:51 7
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Они могут вступать во все учебные заведения без прохождения ВНО
Они могут вступать во все учебные заведения без прохождения ВНО
Фото: flickr
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Для абитуриентов из временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, поступающих в высшие учебные заведения Украины, продлили срок вступления на бюджет до 23 октября.

Об этом в эфире телеканала "Дом" сообщил заместитель министра образования Андрей Витренко, передает RegioNews.

По его словам, абитуриенты с оккупированных территорий должны подать министерству сигнал о желании учиться в украинских вузах.

Самая главная особенность для этих детей - это то, что они должны нам дать хотя бы какой-то сигнал, что они хотят учиться в Украине. Средствами официальной почты, электронной, средствами неофициальным - через Viber, Telegram, Facebook. В ответ они получат официальное приглашение и подробную инструкцию, что им делать", - рассказал Витренко.

Он также отметил, что поступающие из ОРДЛО и Крыма могут вступать во все вузы без сдачи ВНО.

Чтобы принять участие в конкурсе на бюджетные места, они должны подать заявление и заполнить образовательную декларацию в образовательных центрах.

Напомним, вступительная кампания в Украине началась 1 августа. Электронные заявления в ВУЗ можно будет подавать до 22 августа.

Донбасс Крым бюджет абитуриент вступительная кампания
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