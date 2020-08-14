Кременчуцька ТВК звернеться до поліції через політичну рекламу в місті

Офіційно передвиборча кампанія розпочнеться 5 вересня

Офіційно передвиборча кампанія розпочнеться 5 вересня

Фото: kremen.today

Під час першого засідання Кременчуцької міської територіальної виборчої комісії розглядалося питання політичної реклами, розміщеної в маршрутних таксі міста.

Про це повідомляє мережа "ОПОРА”, передає RegioNews.

За словами члена комісії Михайла Майбороди, в салонах окремих маршрутних таксі міста розклеєні листівки з написом "Довіра. Ми об’єднуємо найкращих”.

Він зазначає, що на цих листівках можна впізнати фірмовий стиль політичної партії "Довіра”.

Згідно зі статтею 51 Виборчого кодексу України, така друкована продукція є передвиборною агітацією. А відповідно до статті 57 цього ж документу, розміщення матеріалів передвиборної агітації, зокрема, у транспортних засобах громадського користування забороняється”, - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим члени Кременчуцької ТВК ухвалили рішення звернутися до правоохоронних органів.

Нагадаємо, Разумков розповів, що зміни до Виборчого кодексу можуть бути прийняті до виборів.