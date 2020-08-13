Платні камери в СІЗО принесли вже майже пів мільйона гривень

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції, передає RegioNews.

Загалом послуги із надання поліпшених побутових умов та харчування надають у 17 слідчих ізоляторах.

За користування платними камерами у слідчих ізоляторах України сплачено понад 495,5 тисяч гривень. Новою послугою скористалися вже у 17 СІЗО", - ідеться в повідомленні.