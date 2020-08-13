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13 серпня 2020, 10:27 4

Платні камери в СІЗО принесли вже майже пів мільйона гривень

13 серпня 2020, 10:27 4
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Найбільше коштів приніс Київський слідчий ізолятор
Фото: Facebook
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За користування платними камерамии у слідчих ізоляторах сплачено вже 495,5 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції, передає RegioNews.

Загалом послуги із надання поліпшених побутових умов та харчування надають у 17 слідчих ізоляторах.

За користування платними камерами у слідчих ізоляторах України сплачено понад 495,5 тисяч гривень. Новою послугою скористалися вже у 17 СІЗО", - ідеться в повідомленні.

Найбільшу суму сплачено за користування платними камерами Київського слідчого ізолятора - 332 тисячі гривень.

Нагадаємо, Мін'юст оголосив "великий розпродаж" в’язниць Києва, Львова та Одеси. Нові слідчі ізолятори хочуть будувати за межами міст.

СІЗО камери Мінюст бюджет Денис Малюська
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