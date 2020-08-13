Платні камери в СІЗО принесли вже майже пів мільйона гривень
Найбільше коштів приніс Київський слідчий ізолятор
Найбільше коштів приніс Київський слідчий ізолятор
За користування платними камерамии у слідчих ізоляторах сплачено вже 495,5 тисяч гривень.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції, передає RegioNews.
Загалом послуги із надання поліпшених побутових умов та харчування надають у 17 слідчих ізоляторах.
За користування платними камерами у слідчих ізоляторах України сплачено понад 495,5 тисяч гривень. Новою послугою скористалися вже у 17 СІЗО", - ідеться в повідомленні.
Найбільшу суму сплачено за користування платними камерами Київського слідчого ізолятора - 332 тисячі гривень.
Нагадаємо, Мін'юст оголосив "великий розпродаж" в’язниць Києва, Львова та Одеси. Нові слідчі ізолятори хочуть будувати за межами міст.
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