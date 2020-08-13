Платные камеры в СИЗО принесли уже почти полмиллиона гривен

Больше всего средств принес Киевский следственный изолятор

Больше всего средств принес Киевский следственный изолятор

Фото: Facebook

За пользование платными камерамиы в следственных изоляторах уплачено уже 495 500 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции, передает RegioNews.

В целом услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания оказывают в 17 следственных изоляторах.

За пользование платными камерами в следственных изоляторах Украины уплачено более 495 500 гривен. Новой услугой воспользовались уже в 17 СИЗО", - говорится в сообщении.

Наибольшую сумму уплачено за пользование платными камерами Киевского следственного изолятора - 332 тысячи гривен.

Напомним, Минюст объявил "большую распродажу" тюрем Киева, Львова и Одессы. Новые следственные изоляторы хотят строить за пределами городов.