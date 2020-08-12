Мін'юст запустив новий Єдиний державний реєстр

Роботи по запуску закінчилися на 5 днів раніше запланованого

Роботи по запуску закінчилися на 5 днів раніше запланованого

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у Facebook.

Міграція даних зі старого реєстру у новий та зупинка роботи ЄДР планувались з 7 по 16 серпня, однак ми зробили це на 5 днів раніше від встановленого дедлайну завдяки ефективній та злагодженій роботі ДП "Національні інформаційні системи"”, - написав Малюська.

За його словами, новий реєстр безуспішно намагались зробити та запустити в роботу протягом останніх 9 років: старий ЄДР давно не відповідав вимогам законодавства та не надавав можливість для вдосконалення свого функціоналу.

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