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12 серпня 2020, 09:29 4

Мін'юст запустив новий Єдиний державний реєстр

12 серпня 2020, 09:29 4
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Роботи по запуску закінчилися на 5 днів раніше запланованого
Роботи по запуску закінчилися на 5 днів раніше запланованого
Фото: з відкритих джерел
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Увечері 11 серпня Міністерство юстиції запустило новий Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у Facebook.

Міграція даних зі старого реєстру у новий та зупинка роботи ЄДР планувались з 7 по 16 серпня, однак ми зробили це на 5 днів раніше від встановленого дедлайну завдяки ефективній та злагодженій роботі ДП "Національні інформаційні системи"”, - написав Малюська.

За його словами, новий реєстр безуспішно намагались зробити та запустити в роботу протягом останніх 9 років: старий ЄДР давно не відповідав вимогам законодавства та не надавав можливість для вдосконалення свого функціоналу.

Нагадаємо, Мін'юст оголосив "великий розпродаж" в’язниць Києва, Львова та Одеси.

Мінюст Денис Малюська техніка закон міністр
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