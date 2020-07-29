Бюджет отримає близько 1 мільярда від великої приватизації - Шмигаль

В майбутньому це допоможе суттєво поповнити державну казну

В майбутньому це допоможе суттєво поповнити державну казну

Фото: Кабмін

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що планується отримати близько одного мільярда доларів надходжень до держбюджету від великої приватизації.

Про він заявив під час засідання Уряду, передає RegioNews.

У нас є позитивні очікування від великої приватизації, яка в наступні роки має забезпечити близько одного мільярда доларів надходжень до бюджету", - сказав Шмигаль.

Він додав, що Кабмін планує ухвалити рішення щодо вдосконалення процесу інвентаризації майна державних підприємств, які плануються до приватизації.

Для цього будуть збирати об'єктивну інформацію про стан таких об'єктів.

Нагадаємо, 15 липня готель "Дніпро" у центрі Києва продали за 1,11 мільярда гривень. Оголошення про приватизацію готелю з’явилося в червні зі стартовою ціною у 81 мільйон гривень.