В окупованому Криму штрафують за перетин КПВВ з українським паспортом - правозахисники

Для перетину КПВВ російські прикордонники вимагають виключно паспорт громадянина РФ

Для перетину КПВВ російські прикордонники вимагають виключно паспорт громадянина РФ

Фото: з відкритих джерел

В окупованому Криму російські прикордонники почали штрафувати місцевих жителів через спроби перетнути КПВВ на адмінмежі з українським паспортом.

Про це йдеться в щомісячному моніторинговому звіті дотримання прав людини Кримської правозахисної групи, передає RegioNews.

За твердженням ФСБ РФ, український паспорт для в'їзду (виїзду) на півострів є недійсним для тих, хто проживає в Криму", - йдеться в повідомленні.

Для перетину КПВВ російські прикордонники вимагають від жителів окупованого Криму пред'являти виключно паспорт громадянина РФ, виданий у Криму в порушення міжнародних норм.

Таким чином, дії прикордонників продовжують політику російської влади по нав'язуванню громадянства РФ жителям Криму.

Співробітники прикордонної служби ФСБ РФ тепер вручають жителям Криму повідомлення про те, що вони можуть лише один раз покинути півострів і повернутися назад (раніше повідомлення про це було усним)", - йдеться в повідомленні.

Крім того, при спробі повторно виїхати з Криму їм буде відмовлено у виїзді до завершення карантинних обмежень.

Раніше повідомлялося, що в уряді назвали причини, по яким можливо перетнути кордон з Кримом.