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12 серпня 2020, 13:18 7

Кравчук розповів, хто повинен інвестувати у вільну економічну зону Донбасу

12 серпня 2020, 13:18 7
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На думку Кравчука, гроші в Донбас повинна вкладати Україна
На думку Кравчука, гроші в Донбас повинна вкладати Україна
Фото: скріншот відео
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Голова української делегації в ТКГ по Донбасу Леонід Кравчук заявив, що Україна повинна інвестувати у вільну економічну зону у цьому регіоні.

Про це він сказав у ефірі "Апостроф TV", передає RegioNews.

За словами Кравчука, держава повинна "зшивати людей, які розділені економічно, духовно і соціально”, а результатом створення вільної економічної зони має бути зростання добробуту людей.

У вільну економічну зону повинні вкладати гроші ті, хто прийде туди. Якщо там будуть кращі умови і держава забезпечить інвестиції у правовому порядку... Безперечно, це повинна бути Україна. Ми повинні "зшивати", "склеювати" людей, які роз'єднані економічно, політично, духовно, соціально", – сказав Кравчук.

Він додав, що йдеться не просто про зону на неконтрольованих територіях, а про всю Донецьку і Луганську області.

Нагадаємо, Кравчук пропонує відмовитися від поняття "особливий статус" для ОРДЛО, тому що нібито поняття "особливий статус" суперечить українському законодавству.

Донбас Україна економіка інвестиції Донецьк Леонід Кравчук
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