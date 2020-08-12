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12 серпня 2020, 15:48 2

Полтавщина: Кабмін схвалив відведення землі для будівництва дороги Київ – Харків – Довжанський

12 серпня 2020, 15:48 2
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Відповідне рішення було ухвалено сьогодні
Відповідне рішення було ухвалено сьогодні
Фото з відкритих джерел
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на русском языке

Кабінет міністрів дозволив відвести 2,3 га земельних ділянок державної власності у Полтавській області для капітального ремонту дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський

Це рішення було ухвалено на засіданні в середу, 12 серпня, передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Проєктом акту пропонується надати дозвіл Службі автомобільних доріг у Полтавській області на розробку проекту землеустрою для відведення земельних ділянок державної власності загальною площею 2,34 га, які перебувають у постійному користуванні ДП "Полтавське лісове господарство" на території Полтавського району Полтавської області для капітального ремонту автодороги держзначення М-03. Прошу підтримати", - сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій в ході засідання.

Уряд підтримав відповідний проєкт.

Нагадаємо, у Черкаській області директор підприємства привласнив понад 2 млн гривень при ремонті доріг.

Кабмін Київ дороги засідання уряд
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