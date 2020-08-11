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11 серпня 2020, 19:00 1

На Львівщині чиновники вкрали на будівництві амбулаторії три мільйони гривень

11 серпня 2020, 19:00 1
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Фото з відкритих джерел
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За попередніми даними, вони розтратили три мільйони державних коштів, які були виділені на будівництво амбулаторії у с. Дубравка Жидачівського району.

Про це пише Regionews з посиланням на прокуратуру Львівської області.

До списку підозрюваних потрапили керівник ТзОВ та заступник директора підприємства, т. в. о. директора одного із управлінь Львівської обласної державної адміністрації та колишній провідний інспектор відділу цього ж управління. Їх підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також у службовому підробленні.

За попередніми даними слідства, у період з квітня-серпня 2019 року, чоловіки, за попередньою змовою, склали та видали неправдиві офіційні документи, отримавши таким чином майже 3 млн грн бюджетних коштів, відділених на будівництво амбулаторії монопрактики у с. Дубравка Жидачівського району.

Якщо вину учасників корупційної схеми буде доведено, то 40-річному організатору із Стрийського району та його спільникам: 41-річному уродженцю Стрийщини, 36-річному жителю Соснівки та 69-річному львів’янину, загрожуватиме від 7 до 12 років ув’язнення, та з конфіскацією майна.

Прокурори вирішують питання про обрання фігурантам міри запобіжного заходу та відсторонення чиновника-фігуранта від посади.

Нагадаємо, На Львівщині за хабар судитимуть депутатку місцевої ради.

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