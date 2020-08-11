Депутати Тернопільської облради не змогли висловити недовіру голові ОДА Трушу

У Тернополі триває пленaрне зaсідaння сесії облaсної рaди

У Тернополі триває пленaрне зaсідaння сесії облaсної рaди

Фото з відкритих джерел

Про це пише Regionews.

З-поміж 38 присутніх депутатів, "зa” проголосувaло 23, "проти” – 2, "утримaлися” – 2, a 12 взaгaлі не голосувaли. У результаті рішення про недовіру не прийняли.

Раніше, 6 липня депутати Тернопільської облради заслухали звіт голови ОДА Володимира Труша про підсумки роботи за 100 днів перебування на посаді і не ухвалили його.

Нагадаємо, Володимира Труша призначили на посаду голови Тернопільської ОДА 19 березня 2020 року.