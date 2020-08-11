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11 серпня 2020, 08:44 6

Вибори в Україні: ЦВК сформувала склад 532 тервиборчкомів

11 серпня 2020, 08:44 6
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Дані по особовому складу комісій оприлюднять найближчим часом
Дані по особовому складу комісій оприлюднять найближчим часом
Фото: з відкритих джерел
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Центральна виборча комісія України утворила 532 територіальних виборчих комісій для проведення місцевих виборів. Найближчим часом також буде опублікований особовий склад даних тервиборчкомів.

Як передає RegioNews, про це йдеться на сайті ЦВК.

Таким чином, ЦВК утворила 532 обласних, районних (крім районів в АР Крим), міських (крім міст в АР Крим), районних в місті Києві виборчих комісій в межах 24 областей України.

Відзначається, що сформовані 22 обласних, 19 районних, 381 міська та 10 районних у місті Києві виборчих комісій для організації підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що ЦВК почала формувати територіальні виборчі комісії.

вибори виборчком ЦВК Місцеві вибори депутати
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