У НАЗК б'ють на сполох: Закон про гральний бізнес несе корупційні ризики

НАЗК вже направило відповідного листа президенту Зеленському

НАЗК вже направило відповідного листа президенту Зеленському

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Національне агентство з питань запобігання корупції розкритикувало підписаний президентом Володимиром Зеленським закон про гральний бізнес, оскільки це створить корупційні ризики

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні пресслужби НАЗК.

Так, Агентство надіслало Зеленському листа із застереженнями стосовно закону "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

НАЗК наголошує, що попри те, що цей документ спрямований на зменшення корупції, він містить корупційні ризики й фактично не може бути реалізований, бо його положення суперечать одне одному.

"Впровадження закону в такій редакції призведе до появи корупційних схем під час отримання дозвільних документів, зробить неможливою чесну конкуренцію і прозорі правила діяльності у сфері азартних ігор", - йдеться в заяві.

За результатами експертизи в документі виявили понад два десятки суттєвих корупційних ризиків, а також два несумісні положення, які виключають можливість виконати підписаний закон.

"НАЗК сподівається, що президент ініціює зміни, які дозволять усунути вказані корупційні ризики та зробити закон можливим для виконання", - зазначили в НАЗК.

Нагадаємо, що 14 липня Верховна Рада України легалізувала гральний бізнес.

Того ж дня Тимошенко і Новинський заблокували підписання закону про легалізацію грального бізнесу. 21 липня Рада розблокувала підписання закону про гральний бізнес.

28 липня закон про легалізацію грального бізнесу передали на підпис Зеленському.

11 серпня документ про дозвіл легалізації азартних ігор в Україні підписав президент.