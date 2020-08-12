В "Голосе Украины" опубликовали закон об игорном бизнесе

В Украине запрет на азартные игры действовал в течение 11 лет

В Украине запрет на азартные игры действовал в течение 11 лет

Рixabay

Документ о легализации азартных игр, который накануне подписал президент Владимир Зеленский, опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

Как сообщает RegioNews, текст документа обнародован также на сайте издания.

Среди основных пунктов закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" (№2285-д) - введение уголовной ответственности за организацию азартных игр без лицензии, разрешение располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд, регулирование "классических" лотерей и возрастные ограничения (играть в азартные игры смогут лица старше 21 года).

Вводятся ограничения рекламы игорных заведений, в частности запрещается рекламировать азартные игры как способ легкого обогащения.

Отметим, что запрет на игорный бизнес действовал в Украине на протяжении 11 лет.

Напомним, что 14 июля Верховная Рада Украины легализовала игорный бизнес.

Тогда же Тимошенко и Новинский заблокировали подписание закона о легализации игорного бизнеса. 21 июля Рада разблокировала подписание закона об игорном бизнесе.

28 июля закон о легализации игорного бизнеса передали на подпись Зеленскому.

11 августа документ о разрешении легализации азартных игр в Украине подписал президент.

Однако Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции раскритиковал подписанный президентом Владимиром Зеленским закон об игорном бизнесе, поскольку это создаст коррупционные риски.