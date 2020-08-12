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12 августа 2020, 10:48 4

В "Голосе Украины" опубликовали закон об игорном бизнесе

12 августа 2020, 10:48 4
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В Украине запрет на азартные игры действовал в течение 11 лет
В Украине запрет на азартные игры действовал в течение 11 лет
Рixabay
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Документ о легализации азартных игр, который накануне подписал президент Владимир Зеленский, опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

Как сообщает RegioNews, текст документа обнародован также на сайте издания.

Среди основных пунктов закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" (№2285-д) - введение уголовной ответственности за организацию азартных игр без лицензии, разрешение располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд, регулирование "классических" лотерей и возрастные ограничения (играть в азартные игры смогут лица старше 21 года).

Вводятся ограничения рекламы игорных заведений, в частности запрещается рекламировать азартные игры как способ легкого обогащения.

Отметим, что запрет на игорный бизнес действовал в Украине на протяжении 11 лет.

Напомним, что 14 июля Верховная Рада Украины легализовала игорный бизнес.

Тогда же Тимошенко и Новинский заблокировали подписание закона о легализации игорного бизнеса. 21 июля Рада разблокировала подписание закона об игорном бизнесе.

28 июля закон о легализации игорного бизнеса передали на подпись Зеленскому.

11 августа документ о разрешении легализации азартных игр в Украине подписал президент.

Однако Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции раскритиковал подписанный президентом Владимиром Зеленским закон об игорном бизнесе, поскольку это создаст коррупционные риски.

игорный бизнес закон Верховная Рада президент парламент
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