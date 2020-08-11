Организатора хищения зерна из Госрезерва задержали при получении взятки

Ему грозит лишение свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества

Ему грозит лишение свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества

Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали советника директора одного из предприятий Государственного агентства резерва Украины во время получения 1 млн гривен взятки.

Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает RegioNews.

По данным следствия, советник директора одного из предприятий Госрезерва, используя поддельные документы, создал преступную схему завладения имуществом Госрезерва третьими лицами.

За 1 млн гривен взятки злоумышленник предоставил частному предпринимателю поддельные документы о получении от подконтрольного ему юридического лица на хранение на склады госпредприятия пшеницы массой 1300 тонн. При этом пшеница на склад так и не поступила", - говорится в сообщении.

Позже частный предприниматель мог обратиться с поддельными документами в Госрезерв и получить якобы переданное на хранение зерно.

Известно, что злоумышленник планировал таким образом вывести из складов сельхозпродукции на общую сумму около 8 млн гривен.

Правоохранители задержали злоумышленника, ему сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах.

Напомним, ранее СБУ возбудила уголовное производство из-за хищения на трех предприятиях Госрезерва почти 150 тысяч тонн зерна, которые должны были храниться на случай форс-мажорной ситуации.