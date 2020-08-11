На Прикарпатті невідомі заклали вибухівку біля будинку судді

Поліцейські відкрили кримінальну справу за фактом посягання на життя

Поліцейські відкрили кримінальну справу за фактом посягання на життя

Фото: Facebook

10 серпня у селі Підпечери Івано-Франківської області біля гаража судді місцевого суду була виявлена розтяжка із бойовою гранатою.

Про це у Facebook повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що вночі з 9 на 10 серпня невідома особа встановила перед гаражем так звану "розтяжку”, - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, було встановлено гранату типу Ф-1, яка повинна була вибухнути під час відкриття гаражних ролетів, однак вибуховий пристрій не здетонував.

Правоохоронці оглянули місце події і прилеглу до будинку територію, призначено ряд експертиз і відкрито справу за фактом посягання на життя судді.

Нагадаємо, у зоні ООС виявили схрон із вибухівкою, облаштований так званим "МДБ ДНР", вибухівку планували використати для терактів.