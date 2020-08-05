19:47  05 серпня
Держава не виділятиме гроші на пам'ятник космонавту Каденюку - Офіс президента
19:21  05 серпня
У Черкасах невідомі обіцяють грошові винагороди учасникам АТО від імені мера Бондаренка
18:05  05 серпня
В зоні ООС зафіксували один обстріл з боку противника
UA | RU
UA | RU
05 серпня 2020, 21:39 1

У зоні ООС виявили схрон із вибухівкою, облаштований так званим "МДБ ДНР"

05 серпня 2020, 21:39 1
Читайте также на русском языке
Вибухівку планували використати для терактів
Вибухівку планували використати для терактів
Читайте также
на русском языке

Контррозвідники Служби безпеки України виявили на Донеччині схрон з вибухівкою і військовими засобами ураження, який представники так званого «МДБ ДНР» планували використати для здійснення терактів на мирній території країни.

Про це пише Regionews з посиланням на сайт СБУ.

Арсенал був облаштований у покинутій садибі на околиці Мар’їнки у сірій зоні.

За оперативною інформацією, його обладнав представник "силового блоку" терористів у своєму колишньому помешканні. Засоби ураження він планував згодом задіяти для дестабілізації ситуації у мирних українських містах.

У схованці правоохоронці виявили понад 5 кілограмів тротилу, 3 кілограми пластиду, 3 ручні протитанкові гранатомети, протитанкову міну ТМ 62М, 3 протипіхотні осколкові міни МОН-50, 12 ручних гранат із запалами РГД 5, 16 ручних протипіхотних оборонних ударно-дистанційних гранат РГО, 3 електродетонатори, гвинтівку Мосіна з оптичним прицілом та понад тисячу патронів калібру 5,45.

Наразі вилучені засоби ураження направлено на експертизу. Тривають слідчі дії, встановлюються джерела походження зброї і вибухівки та обставини підготовки до підривної діяльності.

Нагадаємо, 20 липня На Луганщині виявили схрон ворожих боєприпасів.

Донецька область СБУ зброя вибух теракт
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Вінниці СБУ проводить обшуки в міському центрі муніципальних систем
05 серпня 2020, 15:36
У Сєвєродонецьку представили керівника військово-цивільної адміністрації
05 серпня 2020, 15:06
На Харківщині СБУ викрила багатомільйонні розкрадання бюджетних коштів
05 серпня 2020, 10:22
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
Всі відео »
Голова Харківської ОДА про вибори: Володимир Зеленський захоплений процесом визначення кандидатів у мери
Обманні маневри та партизанська агітація. Як у Черкасах готуються до місцевих виборів
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »