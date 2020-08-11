На Прикарпатье неизвестные заложили взрывчатку возле дома судьи
10 августа в селе Подпечеры Ивано-Франковской области возле гаража судьи местного суда была обнаружена растяжка с боевой гранатой.
Об этом в Facebook сообщает Полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что в ночь с 9 на 10 августа неизвестные установили перед гаражом так называемую "растяжку", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, была установлена граната типа Ф-1, которая должна была взорваться во время открытия гаражных роллет, однако взрывное устройство сдетонировало.
Правоохранители осмотрели место происшествия и прилегающую к дому территорию, назначен ряд экспертиз и открыто дело по факту посягательства на жизнь судьи.
Напомним, в зоне ООС обнаружили схрон с взрывчаткой, оснащен так называемым "МГБ ДНР", взрывчатку планировали использовать для терактов.