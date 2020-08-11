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11 августа 2020, 12:39 11

На Прикарпатье неизвестные заложили взрывчатку возле дома судьи

11 августа 2020, 12:39 11
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Полицейские возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь
Фото: Facebook
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10 августа в селе Подпечеры Ивано-Франковской области возле гаража судьи местного суда была обнаружена растяжка с боевой гранатой.

Об этом в Facebook сообщает Полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что в ночь с 9 на 10 августа неизвестные установили перед гаражом так называемую "растяжку", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, была установлена граната типа Ф-1, которая должна была взорваться во время открытия гаражных роллет, однако взрывное устройство сдетонировало.

Правоохранители осмотрели место происшествия и прилегающую к дому территорию, назначен ряд экспертиз и открыто дело по факту посягательства на жизнь судьи.

Напомним, в зоне ООС обнаружили схрон с взрывчаткой, оснащен так называемым "МГБ ДНР", взрывчатку планировали использовать для терактов.

судьи Ивано-Франковск убийство покушение Граната
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