На Хмельниччині керівництво управління Пенсійного фонду підозрюють у привласненні грошей

Посадовці організували "схему" розкрадання та привласнення бюджетних коштів під час преміювання підлеглих

Посадовці організували "схему" розкрадання та привласнення бюджетних коштів під час преміювання підлеглих

Фото: з відкритих джерел

В Хмельницькій області правоохоронці затримали за підозрою у розкраданні бюджетних коштів очільницю місцевого управляння Пенсійного фонду та одну з її підлеглих. Наразі двом зловмисницям повідомлено про підозру та обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

В ході слідства правоохоронці встановили, що керівник відомства організувала злочинну "схему" привласнення коштів шляхом нарахування завищених премій до заробітної плати наближеним підлеглим, а частину отриманих коштів вони потім повертали керівництву.

Лише у червні та липні цього року керівництво Головного управління Фонду заволоділо коштами підлеглих працівників на загальну суму 211 700 гривень. Частину коштів привласнено головним бухгалтером ГУ ПФУ в області, решту — начальником Головного управління", - зазначили у поліції.

Керівниць обласного управління та його структурного підрозділу затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час обшуків в службових кабінетах посадовиць оперативники та слідчі вилучили гроші у різній валюті на загальну суму понад мільйон гривень, "чорнові" записи із сумами премій та інші документи, що підтверджують їхню протиправну діяльність.

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