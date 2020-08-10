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10 серпня 2020, 13:04 13

На Хмельниччині керівництво управління Пенсійного фонду підозрюють у привласненні грошей

10 серпня 2020, 13:04 13
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Посадовці організували "схему" розкрадання та привласнення бюджетних коштів під час преміювання підлеглих
Посадовці організували "схему" розкрадання та привласнення бюджетних коштів під час преміювання підлеглих
Фото: з відкритих джерел
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В Хмельницькій області правоохоронці затримали за підозрою у розкраданні бюджетних коштів очільницю місцевого управляння Пенсійного фонду та одну з її підлеглих. Наразі двом зловмисницям повідомлено про підозру та обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

В ході слідства правоохоронці встановили, що керівник відомства організувала злочинну "схему" привласнення коштів шляхом нарахування завищених премій до заробітної плати наближеним підлеглим, а частину отриманих коштів вони потім повертали керівництву.

Лише у червні та липні цього року керівництво Головного управління Фонду заволоділо коштами підлеглих працівників на загальну суму 211 700 гривень. Частину коштів привласнено головним бухгалтером ГУ ПФУ в області, решту — начальником Головного управління", - зазначили у поліції.

Керівниць обласного управління та його структурного підрозділу затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час обшуків в службових кабінетах посадовиць оперативники та слідчі вилучили гроші у різній валюті на загальну суму понад мільйон гривень, "чорнові" записи із сумами премій та інші документи, що підтверджують їхню протиправну діяльність.

Нагадаємо, СБУ затримала чиновника Мінветеранів за вимагання хабара у військового.

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