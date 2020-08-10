В Одесі під будівлею ОДА мітингували власники гаражів

У них стався конфлікт з адміністрацією місцевого аеропорту

У них стався конфлікт з адміністрацією місцевого аеропорту

Фото: odessamedia

Біля будівлі Одеської обладміністрації перед сесією облради пройшов мітинг за участю близько сотні власників гаражів на вулиці "Центральний аеропорт". Протестувальники просили депутатів допомогти їм у конфлікті з аеропортом.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Одеса-медіа".

Наголошується, що близько 30 років тому на території аеропорту стали з'являтися гаражні кооперативи. Зараз там приблизно півтори тисячі гаражів, а аеропорт вимагає від їх власників покинути територію і планує побудувати там перонний комплекс - адже ця земля належить йому за законом.

Власники гаражів залишати територію не хочуть", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Львові під стінами ОДА мітингували власники кафе і ресторанів з вимогою відновити роботу після 23:00.