В Одесі під будівлею ОДА мітингували власники гаражів
Біля будівлі Одеської обладміністрації перед сесією облради пройшов мітинг за участю близько сотні власників гаражів на вулиці "Центральний аеропорт". Протестувальники просили депутатів допомогти їм у конфлікті з аеропортом.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Одеса-медіа".
Наголошується, що близько 30 років тому на території аеропорту стали з'являтися гаражні кооперативи. Зараз там приблизно півтори тисячі гаражів, а аеропорт вимагає від їх власників покинути територію і планує побудувати там перонний комплекс - адже ця земля належить йому за законом.
Власники гаражів залишати територію не хочуть", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Львові під стінами ОДА мітингували власники кафе і ресторанів з вимогою відновити роботу після 23:00.