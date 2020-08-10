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10 серпня 2020, 17:08 2

У "Слуги народу" знову "перестаралися" з політичною рекламою

10 серпня 2020, 17:08 2
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На рекламних білбордах Києва нардеп Тищенко став жінкою
На рекламних білбордах Києва нардеп Тищенко став жінкою
Фото: Perepichka News
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Користувачі соцмереж обговорюють новий піар-«шедевр» від пропрезидентської партії. На білбордах Києва спочатку з'являється плакат, який стверджує, що мером столиці буде жінка, після чого змінюється плакатом з рекламою нардепа Миколи Тищенка. Куди при цьому поділася кандидат у мери Києва Ірина Верещук – незрозуміло.

Про це повідомляють ряд ЗМІ і телеграм-каналів, пише RegioNews.

Користувачі соцмереж навіть пропонують "слугам" свою допомогу, на випадок, якщо Верещук так і не знайдеться і Тищенку доведеться терміново "рятувати ситуацію". Дизайнери розробили нардепу новий образ: жагуча брюнетка з класичним каре і неяскравим "офісним" макіяжем.

Нагадаємо, Нардеп Тищенко в липні більше всіх політиків витратив на рекламу в соцмережах.

реклама Слуга народа піар Микола Тищенко Ірина Верещук
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