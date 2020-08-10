У "Слуги народу" знову "перестаралися" з політичною рекламою
На рекламних білбордах Києва нардеп Тищенко став жінкою
На рекламних білбордах Києва нардеп Тищенко став жінкою
Користувачі соцмереж обговорюють новий піар-«шедевр» від пропрезидентської партії. На білбордах Києва спочатку з'являється плакат, який стверджує, що мером столиці буде жінка, після чого змінюється плакатом з рекламою нардепа Миколи Тищенка. Куди при цьому поділася кандидат у мери Києва Ірина Верещук – незрозуміло.
Про це повідомляють ряд ЗМІ і телеграм-каналів, пише RegioNews.
Користувачі соцмереж навіть пропонують "слугам" свою допомогу, на випадок, якщо Верещук так і не знайдеться і Тищенку доведеться терміново "рятувати ситуацію". Дизайнери розробили нардепу новий образ: жагуча брюнетка з класичним каре і неяскравим "офісним" макіяжем.
Нагадаємо, Нардеп Тищенко в липні більше всіх політиків витратив на рекламу в соцмережах.
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