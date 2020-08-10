У "Слуги народу" знову "перестаралися" з політичною рекламою

На рекламних білбордах Києва нардеп Тищенко став жінкою

На рекламних білбордах Києва нардеп Тищенко став жінкою

Фото: Perepichka News

Користувачі соцмереж обговорюють новий піар-«шедевр» від пропрезидентської партії. На білбордах Києва спочатку з'являється плакат, який стверджує, що мером столиці буде жінка, після чого змінюється плакатом з рекламою нардепа Миколи Тищенка. Куди при цьому поділася кандидат у мери Києва Ірина Верещук – незрозуміло.