В "Слуге народа" опять "перестарались" с политической рекламой

На рекламных билбордах Киева нардеп Тищенко стал женщиной

На рекламных билбордах Киева нардеп Тищенко стал женщиной

Фото: Perepichka News

Пользователи соцсетей обсуждают новый пиар-«шедевр» от пропрезидентской партии. На билбордах Киева сначала появляется плакат, утверждающий, что мэром столицы будет женщина, после чего сменяется плакатом с рекламой нардепа Николая Тищенко. Куда при этом подевалась кандидат в мэры Киева Ирина Верещук – непонятно.

Об этом сообщают ряд СМИ и телеграмм-каналов, пишет RegioNews.

Пользователи соцсетей даже предлагают "слугам" свою помощь, на случай, если Верещук так и не найдется и Тищенко придется срочно "спасать ситуацию". Дизайнеры разработали нардепу новый образ: жгучая брюнетка с классическим каре и неярким "офисным" макияжем.

Напомним, Нардеп Тищенко в июле больше всех политиков потратил на рекламу в соцсетях.