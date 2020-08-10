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10 августа 2020, 17:08 7

В "Слуге народа" опять "перестарались" с политической рекламой

10 августа 2020, 17:08 7
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На рекламных билбордах Киева нардеп Тищенко стал женщиной
На рекламных билбордах Киева нардеп Тищенко стал женщиной
Фото: Perepichka News
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Пользователи соцсетей обсуждают новый пиар-«шедевр» от пропрезидентской партии. На билбордах Киева сначала появляется плакат, утверждающий, что мэром столицы будет женщина, после чего сменяется плакатом с рекламой нардепа Николая Тищенко. Куда при этом подевалась кандидат в мэры Киева Ирина Верещук – непонятно.

Об этом сообщают ряд СМИ и телеграмм-каналов, пишет RegioNews.

Пользователи соцсетей даже предлагают "слугам" свою помощь, на случай, если Верещук так и не найдется и Тищенко придется срочно "спасать ситуацию". Дизайнеры разработали нардепу новый образ: жгучая брюнетка с классическим каре и неярким "офисным" макияжем.

Напомним, Нардеп Тищенко в июле больше всех политиков потратил на рекламу в соцсетях.

реклама Слуга народа пиар Николай Тищенко Ирина Верещук
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