В "Слуге народа" опять "перестарались" с политической рекламой
На рекламных билбордах Киева нардеп Тищенко стал женщиной
На рекламных билбордах Киева нардеп Тищенко стал женщиной
Пользователи соцсетей обсуждают новый пиар-«шедевр» от пропрезидентской партии. На билбордах Киева сначала появляется плакат, утверждающий, что мэром столицы будет женщина, после чего сменяется плакатом с рекламой нардепа Николая Тищенко. Куда при этом подевалась кандидат в мэры Киева Ирина Верещук – непонятно.
Об этом сообщают ряд СМИ и телеграмм-каналов, пишет RegioNews.
Пользователи соцсетей даже предлагают "слугам" свою помощь, на случай, если Верещук так и не найдется и Тищенко придется срочно "спасать ситуацию". Дизайнеры разработали нардепу новый образ: жгучая брюнетка с классическим каре и неярким "офисным" макияжем.
Напомним, Нардеп Тищенко в июле больше всех политиков потратил на рекламу в соцсетях.
На местных выборах на Ровенщине больше всего шансов у "Слуги народа" - соцопросВсе новости »
10 августа 2020, 14:49"Слуга народа" выступила за проведение выборов на всей территории Донецкой области
09 августа 2020, 13:50В Днепре обыскивали офис "ОПЗЖ"
07 августа 2020, 15:37
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
"За майбутнє": в Полтаве Коломойский "варит кофе" с Мамаем и УКРОПом
Депутаты и латифундисты: кому принадлежат автовокзалы Киевщины