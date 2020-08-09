"Слуга народу" виступила за проведення виборів на всій території Донецької області

У партії сподіваються, що мирні ініціативи Володимира Зеленського дозволять провести вибори на Донбасі

У партії сподіваються, що мирні ініціативи Володимира Зеленського дозволять провести вибори на Донбасі

Фото: Facebook

Донецька обласна організація партії «Слуга Народу» наполягатиме на проведенні місцевих виборів на окремих територіях вздовж лінії зіткнення невідкладно одразу ж після надання військовим командуванням достатніх гарантій безпеки.

Про це йдеться в заяві організації партії "Слуга Народу" в Донецькій області щодо проведення місцевих виборів в регіоні, пише RegioNews.

Донецька обласна організація партії "Слуга Народу" категорично проти обмеження виборчих прав жителів Донбасу у будь-яких проявах. Ми, одностайно виступаємо "ЗА" проведення місцевих виборів на всій підконтрольній Україні території регіону. Донецька ВЦА та вся команда Президента на Донеччині провели низку консультацій з командуванням Об’єднаних сил та Антитерористичним центром СБУ щодо створення безпечних умов для волевиявлення у прифронтових районах. Ми озвучили нашу спільну та принципову позицію – вибори на Донбасі мають відбутися, без виключень", - йдеться у заяві.

Водночас у партії наголосили, що життя людей є важливішим за політику, тому вважають, що вибори треба проводити тільки маючи чіткі гарантії безпеки населення. Тому вони сподіваються на ефективність перемир`я на Донбасі.

Донецька обласна організація партії "Слуга Народу" про проведення місцевих виборів у регіоні. Опубліковано Слуга Народу Неділя, 9 серпня 2020 р.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія з огляду на рекомендації силовиків прийняла рішення про скасування місцевих виборів на окремих територіях вздовж лінії зіткнення.