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07 серпня 2020, 19:54 2

На Луганщині викрили схрон бойовика, причетного до підриву мосту в Підгорівці

07 серпня 2020, 19:54 2
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Служба безпеки України виявила у Луганській області схованки з військовими засобами ураження учасників незаконних збройних формувань.

Про це пише Regionews з посиланням на сайт СБУ.

Так зі схрону, закладеному у лісосмузі неподалік селища Піски Новопсковського району, правоохоронці вилучили два автомати Калашникова і майже триста набоїв до нього.

За оперативною інформацією, тайник облаштував один із бойовиків терористичних угруповань, який причетний до підриву мосту в селищі Підгорівка. Наразі він переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території.

Раніше співробітники СБУ виявили ще одну схованку цього зловмисника. Тоді було вилучено реактивну протитанкову гранату РПГ-22, два автомати Калашникова, дві гранати РГ-42 і велику кількість набоїв різного калібру.

У межах раніше відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Також оперативники спецслужби виявили поблизу Трьохізбенки схрон з протитанковою гранатою ПГ-18, 21 зарядом до пострілу АГ-9, два постріли до РПГ-7 та набої. Поряд із місцем тайника було виявлено осколково-фугасний танковий снаряд.

Нагадаємо, вчора у Луганській області біля газопроводу виявили вибуховий пристрій.

СБУ зброя вибух Луганщина міст Луганська область терорист
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