В школах Львова не будут проводить праздничных линеек 1 сентября

Обучение будет происходить с соблюдением норм, утвержденных Министерством здравоохранения

Обучение будет происходить с соблюдением норм, утвержденных Министерством здравоохранения

Фото: flickr

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, передает RegioNews.

1 сентября будет в привычном для Львова режиме - а у нас отменены линейки. То есть это все будет нетрадиционно и креативно. Эпидситуация во Львове позволяет открыть заведения среднего образования, поэтому мы готовимся к началу нового учебного года", - сказала глава управления образования Зоряна Довганык.

По ее словам, остается обязательным ношение масок для детей и учителей между уроками, а во время уроков маски не являются обязательными.

Ученики должны приходить в школу в масках, соблюдая карантинные нормы. Во время уроков можно их не использовать - на перерыве. Педагоги также должны быть в масках, но не во время урока", - добавила она.

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