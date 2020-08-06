Рейтинг партии "Слуга народа" продолжает падать - опрос

Большинство украинцев считает, что дела в государстве движутся в неправильном направлении

Большинство украинцев считает, что дела в государстве движутся в неправильном направлении

Фото: flickr

Если бы досрочные выборы в Верховную Раду состоялись в начале августа 2020 года, в Верховную Раду смогли бы попасть четыре партии.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает RegioNews.

За партию "Слуга народа" готовы проголосовали 25,9% граждан, которые пойдут на выборы и определились с выбором (в середине июля - 27,8%). Среди всех опрошенных за правящую политсилу отдадут голос 20,3%.

За партию ОПЗЖ готовы проголосовать 17,6% респондентов (в середине июля - 15,5%), за партию "Европейская солидарность" - 15,7% (в июле ее рейтинг составлял 14,3%).

Также за партию "Батькивщина" отдадут голоса 10,4%. Остальные партии не смогут попасть в парламент.

Половина опрошенных отметили, что вполне уверены в своем выборе, 38% - скорее уверены, 15% - не уверены.

По данным исследования, 20% украинцев считают, что в целом дела в Украине идут в правильном направлении, 68% - противоположного мнения.

Опрос проводился 5 августа 2020 года среди 2 тысяч респондентов по всей Украине кроме оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО.

Напомним, "Евросолидарность" опережает "Слугу народа" на местных выборах в Киеве - опрос, с августа прошлого года рейтинг партии "Слуга народа" имеет стабильную отрицательную динамику.