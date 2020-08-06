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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
06 серпня 2020, 15:31 6

В кінці серпня депутати зберуться на позачергову сесію Ради

06 серпня 2020, 15:31 6
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Нардепи планують підняти мінімальну зарплату до 5 тисяч гривень
Нардепи планують підняти мінімальну зарплату до 5 тисяч гривень
Фото: flickr
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Верховна рада України в кінці серпня може провести позачергову сесію, на якій планується внесення змін до бюджету.

Про це під час брифінгу повідомила заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів, передає RegioNews.

За її словами, в парламент найближчим часом внесуть зміни до державного бюджету, щоб вже з 1 вересня мінімальна зарплата в Україні становила 5 тисяч гривень.

Вона додала, що минулого тижня Кабмін схвалив макроекономічний прогноз на наступний рік, в якому передбачено підвищення мінімальних зарплат в два етапи до 6 000 і 6500 гривень до кінця 2021 року.

На цій базі буде плануватися бюджет на 2021 рік, який буде поданий до парламенту 15 вересня цього року. Це один важливий законопроект, який сьогодні повинен внести президент", - заявила Ковалів.

Нагадаємо, уряд погодив заступників голів Вінницької і Запорізької ОДА, нові голови ОДА Сергій Борзов і Віталій Боговін продовжують кадрові перестановки.

зарплати Верховна Рада сесія голосування депутати
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