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06 серпня 2020, 14:38 4

В Ужгороді представили членів "Команди Андрія Балоги"

06 серпня 2020, 14:38 4
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Політична партія «Команда Андрія Балоги» висуватиме кандидатів на виборах до усіх місцевих рад Закарпаття

Про це пише RegioNews з посиланням на www.mukachevo.net.

Сьогодні нова політсила презентувала ролик, у якому представила кандидатів, які візьмуть участь на місцевих виборах в Ужгороді. Раніше такий же ролик презентував кандидатів на виборах у Мукачево, мером якого є Андрій Балога.

В Ужгорода є все, щоб бути комфортним, чистим та безпечним. І ми зробимо його ще кращим! З охайними парками та скверами, зручними вулицями та хорошими дорогами, новими дитячими садками, школами та лікарнями. Але головне - з широкими можливостями для розвитку кожного", - йдеться в описі до представленого відео.

За результатами дослідження соціологічної групи "Рейтинг" у рейтингу політичних сил на виборах до обласної ради новостворена партія "Команда Андрія Балоги" є лідером. За них голоси готові віддати 40,5% тих, хто визначився та має намір голосувати.

Знайомтесь, "КОМАНДА АНДРІЯ БАЛОГИ – УЖГОРОД"!

Знайомтесь, "КОМАНДА АНДРІЯ БАЛОГИ – УЖГОРОД"! В Ужгорода є все, щоб бути комфортним, чистим та безпечним. І ми зробимо його ще кращим! З охайними парками та скверами, зручними вулицями та хорошими дорогами, новими дитячими садками, школами та лікарнями. Але головне - з широкими можливостями для розвитку кожного. Віктор Петров, Роксолана Новак, Василь Левкулич, Норберт Федака, Людмила Мельцер, Віталій Чмельов, Меліта Рішко, Марат Каграманов, Олександр Бенедик - це лише частина нашої великої команди!

Опубліковано Команда Андрія Балоги - Ужгород Четвер, 6 серпня 2020 р.

Нагадаємо, вчора Віктор Щадей оголосив про наміри балотуватися на мера Ужгорода .

вибори Мукачево рейтинг партія Ужгород облрада Закарпаття Кандидат Балога Андрій
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