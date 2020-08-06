"Слуга народа" озвучила новый лозунг предвыборной кампании
"Украина – это ты!" - новый лозунг для местных выборов от партии "Слуга народа"
"Украина – это ты!" - новый лозунг для местных выборов от партии "Слуга народа"
Избирательную кампанию партия запускает под новым слоганом.
Его представила его заместитель председателя фракции в ВРУ Евгения Кравчук в Facebook, информирует RegioNews.
"Слуга народа" завершила процесс децентрализации и отныне вопросы развития общин, городских или сельских - будут решаться не в Киеве, а на месте", - написала Кравчук в презентации.
Ну что, начинаем! Партия "Слуга Народа" запускает кампанию под слоганом "Украина – это ты!". И впервые за 29 лет...Опубликовано Yevheniya Kravchuk Четверг, 6 августа 2020 г.
Напомним, в "Слуге народа" считают, что получат большинство на выборах в Харьковских местных советов – Кучер.
В Ужгороде представили членов "Команды Андрея Балоги"Все новости »
06 августа 2020, 14:38В Украине 10 областей не готовы к ослаблению карантина
06 августа 2020, 12:43Партия Гриценко будет участвовать в местных выборах
06 августа 2020, 12:31
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
Местные выборы в Ровенской области. Кто против "Слуги народа"
Глава Харьковской ОГА о выборах: Владимир Зеленский увлечен процессом определения кандидатов в мэры