"Слуга народа" озвучила новый лозунг предвыборной кампании

"Украина – это ты!" - новый лозунг для местных выборов от партии "Слуга народа"

"Украина – это ты!" - новый лозунг для местных выборов от партии "Слуга народа"

Фото: Facebook

Избирательную кампанию партия запускает под новым слоганом.

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