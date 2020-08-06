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06 августа 2020, 15:43 6

"Слуга народа" озвучила новый лозунг предвыборной кампании

06 августа 2020, 15:43 6
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"Украина – это ты!" - новый лозунг для местных выборов от партии "Слуга народа"
"Украина – это ты!" - новый лозунг для местных выборов от партии "Слуга народа"
Фото: Facebook
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Избирательную кампанию партия запускает под новым слоганом.

Его представила его заместитель председателя фракции в ВРУ Евгения Кравчук в Facebook, информирует RegioNews.

"Слуга народа" завершила процесс децентрализации и отныне вопросы развития общин, городских или сельских - будут решаться не в Киеве, а на месте", - написала Кравчук в презентации.

Ну что, начинаем! Партия "Слуга Народа" запускает кампанию под слоганом "Украина – это ты!". И впервые за 29 лет...

Опубликовано Yevheniya Kravchuk Четверг, 6 августа 2020 г.

Напомним, в "Слуге народа" считают, что получат большинство на выборах в Харьковских местных советов – Кучер.

выборы Украина Слуга народа партия фракция
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