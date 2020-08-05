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05 серпня 2020, 20:42

Президент змінив главу Головного управління розвідки Міністерства оборони

05 серпня 2020, 20:42
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Президент Володимир Зеленський звільнив Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки міноборони України і призначив на цю посаду Кирила Буданова.

Відповідні укази оприлюднені на сайті президента України, пише RegioNews.

Зміна начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони пов’язана з потребою переформатування та інтенсифікації роботи, пошуку та впровадження сучасних підходів і поглядів на вирішення безпекових питань", - зазначається у повідомленні на сайті глави держави.

Нагадаємо, сьогодні ж президент України Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником глави свого офісу Андрія Єрмака.

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