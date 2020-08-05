Президент змінив главу Головного управління розвідки Міністерства оборони
Замість Василя Бурби керувати військовою розвідкою країни буде Кирило Буданов
Замість Василя Бурби керувати військовою розвідкою країни буде Кирило Буданов
Президент Володимир Зеленський звільнив Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки міноборони України і призначив на цю посаду Кирила Буданова.
Відповідні укази оприлюднені на сайті президента України, пише RegioNews.
Зміна начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони пов’язана з потребою переформатування та інтенсифікації роботи, пошуку та впровадження сучасних підходів і поглядів на вирішення безпекових питань", - зазначається у повідомленні на сайті глави держави.
Нагадаємо, сьогодні ж президент України Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником глави свого офісу Андрія Єрмака.
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