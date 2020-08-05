Президент змінив главу Головного управління розвідки Міністерства оборони

Відповідні укази оприлюднені на сайті президента України, пише RegioNews.

Зміна начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони пов’язана з потребою переформатування та інтенсифікації роботи, пошуку та впровадження сучасних підходів і поглядів на вирішення безпекових питань", - зазначається у повідомленні на сайті глави держави.