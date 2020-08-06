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06 серпня 2020, 09:20 13

Радник Зеленського подав заяву про звільнення

06 серпня 2020, 09:20 13
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Про причини такого кроку він не повідомив
Про причини такого кроку він не повідомив
Фото: Facebook
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Позаштатний радник президента України Володимира Зеленського Ігор Новіков подав заяву про звільнення за власним бажанням.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Вирішив не відставати від Максима Бахматова (колишнього радника мера Києва Віталія Кличка, - ред.)", - написав Новіков.

Він опублікував також своє фото із заявою. Про причини звільнення Новіков не повідомив.

9 липня Зеленський призначив Новікова своїм позаштатним радником, до цього він очолював українську філію американського Інституту сингулярності.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником глави свого офісу Андрія Єрмака.

Володимир Зеленський кадри звільнення Офіс президента радник
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