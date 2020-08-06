Радник Зеленського подав заяву про звільнення
Про причини такого кроку він не повідомив
Про причини такого кроку він не повідомив
Позаштатний радник президента України Володимира Зеленського Ігор Новіков подав заяву про звільнення за власним бажанням.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.
Вирішив не відставати від Максима Бахматова (колишнього радника мера Києва Віталія Кличка, - ред.)", - написав Новіков.
Він опублікував також своє фото із заявою. Про причини звільнення Новіков не повідомив.
9 липня Зеленський призначив Новікова своїм позаштатним радником, до цього він очолював українську філію американського Інституту сингулярності.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником глави свого офісу Андрія Єрмака.
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