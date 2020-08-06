Радник Зеленського подав заяву про звільнення

Про причини такого кроку він не повідомив

Про причини такого кроку він не повідомив

Фото: Facebook

Позаштатний радник президента України Володимира Зеленського Ігор Новіков подав заяву про звільнення за власним бажанням.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Вирішив не відставати від Максима Бахматова (колишнього радника мера Києва Віталія Кличка, - ред.)", - написав Новіков.

Він опублікував також своє фото із заявою. Про причини звільнення Новіков не повідомив.

9 липня Зеленський призначив Новікова своїм позаштатним радником, до цього він очолював українську філію американського Інституту сингулярності.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником глави свого офісу Андрія Єрмака.