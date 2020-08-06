Советник Зеленского подал заявление об увольнении
О причинах такого шага он не сообщил
О причинах такого шага он не сообщил
Внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков подал заявление об увольнении по собственному желанию.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Решил не отставать от Максима Бахматова (бывшего советника мэра Киева Виталия Кличко, - ред.)", - написал Новиков.
Он опубликовал также свое фото с заявлением. О причинах увольнения Новиков не сообщил.
9 июля Зеленский назначил Новикова своим внештатным советником, до этого он возглавлял украинский филиал Института сингулярности.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем главы своего офиса Андрея Ермака.
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