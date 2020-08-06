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06 августа 2020, 09:20 13

Советник Зеленского подал заявление об увольнении

06 августа 2020, 09:20 13
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О причинах такого шага он не сообщил
О причинах такого шага он не сообщил
Фото: Facebook
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Внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Решил не отставать от Максима Бахматова (бывшего советника мэра Киева Виталия Кличко, - ред.)", - написал Новиков.

Он опубликовал также свое фото с заявлением. О причинах увольнения Новиков не сообщил.

9 июля Зеленский назначил Новикова своим внештатным советником, до этого он возглавлял украинский филиал Института сингулярности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем главы своего офиса Андрея Ермака.

Владимир Зеленский кадры увольнение Офис президента советник
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