Советник Зеленского подал заявление об увольнении

О причинах такого шага он не сообщил

О причинах такого шага он не сообщил

Фото: Facebook

Внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Решил не отставать от Максима Бахматова (бывшего советника мэра Киева Виталия Кличко, - ред.)", - написал Новиков.

Он опубликовал также свое фото с заявлением. О причинах увольнения Новиков не сообщил.

9 июля Зеленский назначил Новикова своим внештатным советником, до этого он возглавлял украинский филиал Института сингулярности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем главы своего офиса Андрея Ермака.