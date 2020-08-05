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05 августа 2020, 20:42

Президент сменил главу Главного управления разведки Министерства обороны.

05 августа 2020, 20:42
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Президент Владимир Зеленский уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны Украины и назначил на эту должность Кирилла Буданова.

Соответствующие указы размещены на сайте президента Украины, пишет RegioNews.

Смена начальника Главного управления разведки Министерства обороны связана с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности", - отмечается в сообщении на сайте главы государства.

Напомним, сегодня же президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем главы своего офиса Андрея Ермака.

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