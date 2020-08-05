Президент сменил главу Главного управления разведки Министерства обороны.

Соответствующие указы размещены на сайте президента Украины, пишет RegioNews.

Смена начальника Главного управления разведки Министерства обороны связана с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности", - отмечается в сообщении на сайте главы государства.