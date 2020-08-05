Президент сменил главу Главного управления разведки Министерства обороны.
Вместо Василия Бурбы управлять военной разведкой страны будет Кирилл Буданов
Вместо Василия Бурбы управлять военной разведкой страны будет Кирилл Буданов
Президент Владимир Зеленский уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны Украины и назначил на эту должность Кирилла Буданова.
Соответствующие указы размещены на сайте президента Украины, пишет RegioNews.
Смена начальника Главного управления разведки Министерства обороны связана с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности", - отмечается в сообщении на сайте главы государства.
Напомним, сегодня же президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем главы своего офиса Андрея Ермака.
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