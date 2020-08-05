Поки мера немає: чернівецькому міському голові призначили ще двох заступників

Заступниками Чернівецького міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради стали Дмитро Сірман та Юрій Бурега

Заступниками Чернівецького міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради стали Дмитро Сірман та Юрій Бурега

Фото з відкритих джерел

Поки чинний мер Чернівців Олексій Каспрук відсторонений від посади рішенням Верховного суду, сесія міської ради призначила ще двох заступників голови.

Про це пише Regionews.

Сьогодні на сесії чернівецької міської ради депутати підтримали проекти рішення секретаря міської ради Василя Продана про призначення на посади заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дмитра Сірмана та Юрія Буреги.

Раніше, обоє кандидатів заявляли, що займатимуться питаннями житлово-комунальної сфери міста.

Юрій Бурега працював головою Садгірської районної ради, а потім став депутатом Чернівецької міської ради.

Дмитро Сірман працював директором Департаменту ЖКГ Чернівецької міськради.

Таким чином у чернівецького міського голови буде вже четверо заступників.

Нагадаємо, 17 липня Верховний суд відсторонив Олексія Каспрука з посади мера Чернівців.