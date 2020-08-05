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05 серпня 2020, 17:00 4

Голова Харківської ОДА не відкликав кандидатуру Мураєвої з Кабміну

05 серпня 2020, 17:00 4
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Олексій Кучер вважає її професіоналом і не помічає скандалів довкола її кандидатури на посаду заступника голови ОДА
Олексій Кучер вважає її професіоналом і не помічає скандалів довкола її кандидатури на посаду заступника голови ОДА
Фото: Радіо Свобода
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Голова Харківської ОДА Олексій Кучер не відкликав з Кабінету міністрів кандидатуру Валерії Мураєвої на посаду свого заступника, однак розглядає також інші варіанти призначень.

Про це Олексій Кучер розповів у ексклюзивному інтерв`ю Regionews.

Коментуючи скандал довкола можливого призначення Валерії Мураєвої, колишньої дружини проросійського політика Євгена Мураєва, своїм заступником, Кучер розповів, що для нього при підборі кадрів головним критерієм є професіоналізм кандидата, а патріот не обов`язково повинен розмовляти українською:

Спочатку треба визначитися з тим, що таке патріотизм. Приміром, хтось говорить російською, і активісти починають кричати, що ця людина не патріот. Я так не вважаю. Можна говорити якою завгодно мовою і бути справжнім патріотом, любити свою Батьківщину. А якісь скандали... Я не помічаю ці скандали, - зазначив голова ОДА. - При виборі кандидата на ту чи іншу посаду керуюся рівнем його професіоналізму.

Олексій Кучер підтвердив, що не відкликав з Кабміну кандидатуру Мураєвої, однак розглядає також інших претендентів на цю посаду. Їхні імена голова ОДА називати відмовився, мотивуючи тим, що офіційного подання на них поки що немає.

Повний текст ексклюзивного інтерв`ю з Олексієм Кучером читайте тут.

Харківська область Харьків ОДА Кучер Олексій голова заступник Валерія Мураєва
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