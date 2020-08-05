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Кабмін планує виділити 5,5 мільйона гривень на житло для переселенців
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05 серпня 2020, 14:55

Кабмін планує виділити 5,5 мільйона гривень на житло для переселенців

05 серпня 2020, 14:55
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Фото: КМУ
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Уряд планує виділити 5,5 млн грн на придбання житла для переселенців.

Про це сьогодні, 5 серпня, під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За словами прем'єр-міністра, власне житло отримають 55 переселенців в Запорізькій та Донецькій областях.

Це можуть бути невеликі цифри в масштабах країни, але нам важливо говорити про такі речі. Сьогодні такі кошти будуть виділені", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, Шмигаль передав "Укрпошті" автівки для пересувних регіональних відділень.

Кабмін переселенці прем'єр уряд квартира Деніс Шмигаль
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