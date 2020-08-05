Кабмін планує виділити 5,5 мільйона гривень на житло для переселенців

Кошти спрямують на придбання 18 квартир та одного будинку

Кошти спрямують на придбання 18 квартир та одного будинку

Фото: КМУ

Уряд планує виділити 5,5 млн грн на придбання житла для переселенців.

Про це сьогодні, 5 серпня, під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За словами прем'єр-міністра, власне житло отримають 55 переселенців в Запорізькій та Донецькій областях.

Це можуть бути невеликі цифри в масштабах країни, але нам важливо говорити про такі речі. Сьогодні такі кошти будуть виділені", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, Шмигаль передав "Укрпошті" автівки для пересувних регіональних відділень.