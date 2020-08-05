Кабмін планує виділити 5,5 мільйона гривень на житло для переселенців
Кошти спрямують на придбання 18 квартир та одного будинку
Кошти спрямують на придбання 18 квартир та одного будинку
Уряд планує виділити 5,5 млн грн на придбання житла для переселенців.
Про це сьогодні, 5 серпня, під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.
За словами прем'єр-міністра, власне житло отримають 55 переселенців в Запорізькій та Донецькій областях.
Це можуть бути невеликі цифри в масштабах країни, але нам важливо говорити про такі речі. Сьогодні такі кошти будуть виділені", - наголосив Шмигаль.
Нагадаємо, Шмигаль передав "Укрпошті" автівки для пересувних регіональних відділень.
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