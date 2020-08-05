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05 серпня 2020, 15:06 11

У Сєвєродонецьку представили керівника військово-цивільної адміністрації

05 серпня 2020, 15:06 11
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Ним став працівник СБУ Олександр Стрюк
Ним став працівник СБУ Олександр Стрюк
Фото: Сєвєродонецька міська рада
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Військово-цивільну адміністрацію міста Сєвєродонецьк очолив співробітник Служби безпеки України Олександр Стрюк.

Про це пише Regionews з посиланням на donbas-online.com.

У декларації Стрюка на цю посаду за 2019-й рік зазначено, що минулоріч Олександр Стрюк працював у Головному управлінні Служби безпеки України в Автономній республіці Крим, яке наразі перебуває в Херсоні.

Олександр Стрюк одружений, має двох дітей.

Також в електронному документі вказано, що він має квартири в Дніпрі та на Херсонщині. Подружжя володіє двома автомобілями загальною сумою понад 315 тисяч грн.

За місцем роботи отримав зарплату понад 300 тисяч грн. і задекларував близько $9 тисяч на банківському рахунку. У дружини на банківському рахунку близько близько $9 тисяч.

Нагадаємо, вчора у Лисичанську офіційно представили голову ВЦА . Ним став Олександр Заїка.

Раніше, 27 липня, військово-цивільна адміністрація введена в Лисичанську Луганської області.

Наступного дня, 28 липня у Сєвєродонецьку теж створена військово-цивільна адміністрація.

Сєвєродонецьк Луганська область ВЦА СБУ голова
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