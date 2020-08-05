Голову Окружного адмінсуду Києва Вовка повторно викликали на допит до НАБУ

Допити призначили на 10 - 11 серпня

Допити призначили на 10 - 11 серпня

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Голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, його заступників та суддів цього суду повторно викликали на допит до Національного антикорупційного бюро України.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Усі попередні виклики дев’ятеро служителів Феміди, яких обґрунтовано підозрюють у спробі захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над низкою державних органів, проігнорували. Шестеро підозрюваних це вчинили 5 разів, троє — 6 разів. Тим самим вони порушили ст. 42 КПК України, яка зобов’язує їх прибути до слідчого за викликом", – поінформували у відомстві.

Зазначається, що решта підозрюваних — двоє адвокатів та голова ДСА — з’являються на виклики та контактують із детективами НАБУ. Відтак, виконувати процесуальні обов’язки відмовляються 9 із 12 підозрюваних, більшість із яких — чинні судді ОАСК.

"Така поведінка підозрюваних суперечить їх тезам про бажання довести свою невинуватість у суді. Замість виконання процесуального обов’язку з’являтись до слідчого за викликом, підозрювані продовжують терміни перебування у відпустках та фактично переховуються від детективів", – наголосили у НАБУ.

Там також поінформували, що у разі чергового неприбуття підозрюваних на виклик до детективів, НАБУ буде змушене оголосити підозрюваних у розшук та звернутися до Вищої ради правосуддя з клопотанням про необхідність застосування заходів примусу.

Довідка: 17 липня 2020 року заступник Генерального прокурора повідомив про підозру 12 особам, у тому числі голові ДСА та голові ОАСК. За версією слідства, підозрювані мали на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП), створення штучних перешкод у їхній роботі, а також втручалися у діяльність державних діячів.

Нагадаємо, Верховний суд відмовився передавати справу Мангера в Херсон.