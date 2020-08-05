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05 серпня 2020, 14:00 1

Голова Харківської ОДА Кучер не виключає можливості балотуватися в мери Харкова

05 серпня 2020, 14:00 1
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Олексій Кучер вважає, що Геннадію Кернесу "вже досить" сидіти у мерському кріслі
Олексій Кучер вважає, що Геннадію Кернесу "вже досить" сидіти у мерському кріслі
Фото: Суспільне
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Голова Харківської ОДА Олексій Кучер не виключає можливості балотуватися у мери Харкова, якщо таке рішення приймуть у «Слузі народу».

Про це Олексій Кучер розповів у ексклюзивному інтерв`ю Regionews.

Відповідаючи на питання про своє ставлення до бажання Геннадія Кернеса балотуватися на третій термін, Олексій Кучер відповів, що він висловив Кернесу свою думку: "З Кернеса вже досить!".

Також голова ОДА не відкидає можливості власного балотування у мери Харкова, якщо так вирішить партія "Слуга народу".

Я - командний гравець. Ви бачите, як глава держави Володимир Зеленський захоплений процесом визначення кандидатів у мери великих міст. Праймеріз по Києву тому свідчення. Якщо президент і команда вирішать, що цим кандидатом буду я, то я піду на вибори", - розповів Кучер.

На думку Кучера, остаточне рішення партії з цього приводу стане відомим через тиждень-два.

Повний текст ексклюзивного інтерв`ю з Олексієм Кучером читайте тут.

вибори Кернес Геннадій мер Харьків Кучер Олексій Кандидат
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