Партія Громадянський рух "Хвиля" йде на місцеві вибори

Політсила збирається брати участь не тільки в місцевих виборах, а й у загальнонаціональних

Політсила збирається брати участь не тільки в місцевих виборах, а й у загальнонаціональних

Фото: Facebook

Осередок партії "Громадянський рух" Хвиля "почав роботу в Київській області

Про це на сторінці в Facebook повідомив підприємець і громадський діяч Павло Себастьянов, інформує RegioNews. Партія" Громадянський рух "Хвиля" йде на вибори! І якщо переговори в київській команді ще ведуться і ядро збирається ... то команда Київської області вже стартувала ", - йдеться в повідомленні. Срочно! Молния! В прессу!�� Партія Громадянський рух Хвиля идёт на выборы! И если переговоры о киевской команде ещё... Опубліковано Pavel Sebastianovich Вівторок, 4 серпня 2020 р. Нагадаємо, вчора партія "Наш край" оголосила про участь у місцевих виборах.

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