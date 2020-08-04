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04 серпня 2020, 18:52 5

Партія Громадянський рух "Хвиля" йде на місцеві вибори

04 серпня 2020, 18:52 5
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Політсила збирається брати участь не тільки в місцевих виборах, а й у загальнонаціональних
Політсила збирається брати участь не тільки в місцевих виборах, а й у загальнонаціональних
Фото: Facebook
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Осередок партії "Громадянський рух" Хвиля "почав роботу в Київській області

Про це на сторінці в Facebook повідомив підприємець і громадський діяч Павло Себастьянов, інформує RegioNews.

Партія" Громадянський рух "Хвиля" йде на вибори! І якщо переговори в київській команді ще ведуться і ядро збирається ... то команда Київської області вже стартувала ", - йдеться в повідомленні.

Срочно! Молния! В прессу!�� Партія Громадянський рух Хвиля идёт на выборы! И если переговоры о киевской команде ещё...

Опубліковано Pavel Sebastianovich Вівторок, 4 серпня 2020 р.

Нагадаємо, вчора партія "Наш край" оголосила про участь у місцевих виборах.

вибори партїї Кандидат громадський рух Хвиля
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