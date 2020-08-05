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05 серпня 2020, 11:58 6

Кравчук розповів, що робитиме Фокін в ТКГ по Донбасу

05 серпня 2020, 11:58 6
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Повний перелік завдань Фокіна ще не сформований
Повний перелік завдань Фокіна ще не сформований
Фото: Facebook
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Голова української делегації в ТКГ по Донбасу Леонід Кравчук розповів, що одним із завдань першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна буде комунікація між мешканцями ОРДЛО і переселенцями.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

За словами Кравчука, поки що повний перелік завдань Фокіна не сформований конкретно, але є певні "рамки".

Фокін відповідатиме за питання налагодження комунікації між особами, що проживають на тимчасово окупованій території Донбасу, і тими, хто був змушений її залишити.

Це спілкування, комунікації між людьми, які живуть на неконтрольованій території, і тими людьми, які змушені були залишити частину Донецької і Луганської областей і зараз живуть на території України", - сказав Кравчук.

Він додав, що Фокін буде займатися налагодженням з ними комунікації, визначати їхні потреби і запити.

Нагадаємо, 31 липня Леонід Кравчук озвучив думку, що перший прем'єр України Фокін може увійти до складу делегації ТКГ. 4 серпня Вітольд Фокін погодився стати членом ТКГ по Донбассу.

Донбас перемовини ТКГ Леонід Кравчук Вітольд Фокін
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