Бойовики тричі порушили перемир'я на Донбасі - штаб ООС
Минулої доби збройні формування Російської Федерації здійснили 3 обстріли українських позицій.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Вночі було зафіксовано одиночний обстріл з ручного протитанкового гранатомету неподалік населеного пункту Піски.
Пізніше, поблизу Майорського ворог спробував спровокувати наших воїнів одним пострілом з підствольного гранатомету. Таку ж тактику застосував і біля Луганського", - йдеться в повідомленні.
Українські військові на дії противника вогонь не відкривали, бойових втрат і поранень немає.
Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів з боку збройних формувань РФ було зафіксовано один обстріл. Так, двома пострілами з підствольного гранатомету противник провокував наших воїнів поблизу Шумів", - додали в штабі.
Нагадаємо, з початку перемир`я ОБСЄ зафіксувала 225 порушень режиму тиші на Донбасі. Українська сторона стверджує, що від початку перемир`я жертв серед військових немає.