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05 серпня 2020, 08:17 8

Бойовики тричі порушили перемир'я на Донбасі - штаб ООС

05 серпня 2020, 08:17 8
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Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою
Фото: flickr
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Минулої доби збройні формування Російської Федерації здійснили 3 обстріли українських позицій.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Вночі було зафіксовано одиночний обстріл з ручного протитанкового гранатомету неподалік населеного пункту Піски.

Пізніше, поблизу Майорського ворог спробував спровокувати наших воїнів одним пострілом з підствольного гранатомету. Таку ж тактику застосував і біля Луганського", - йдеться в повідомленні.

Українські військові на дії противника вогонь не відкривали, бойових втрат і поранень немає.

Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів з боку збройних формувань РФ було зафіксовано один обстріл. Так, двома пострілами з підствольного гранатомету противник провокував наших воїнів поблизу Шумів", - додали в штабі.

Нагадаємо, з початку перемир`я ОБСЄ зафіксувала 225 порушень режиму тиші на Донбасі. Українська сторона стверджує, що від початку перемир`я жертв серед військових немає.

Донбас ООС обстріли штаб АТО звіт
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