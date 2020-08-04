Леонід Кравчук прокоментував участь Фокіна у ТКГ

Про це Леонід Кравчук розповів в ефірі "112 Україна", пише RegioNews.

На питання, чи може Кравчук пояснити роль Фокіна, який, долучився до делегації, Кравчук відповів:

Нас запросили, почалася розмова, я говорив, Фокін говорив. Нам дали час, щоб ми поспілкувалися разом. Ми з ним зустрілися один на один... Не можна щось зробити на Донбасі, не знаючи вимог та бажань людей там, а Вітольд Павлович може зробити такі кроки, які дозволять знати більше, а якщо людина має інформацію вона відразу може приймати більш правильні рішення. Нам потрібно застосовувати всі можливості, мир це головне”.