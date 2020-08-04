Леонід Кравчук прокоментував участь Фокіна у ТКГ
Голова української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук прокоментував участь у делегації першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна.
Про це Леонід Кравчук розповів в ефірі "112 Україна", пише RegioNews.
На питання, чи може Кравчук пояснити роль Фокіна, який, долучився до делегації, Кравчук відповів:
Нас запросили, почалася розмова, я говорив, Фокін говорив. Нам дали час, щоб ми поспілкувалися разом. Ми з ним зустрілися один на один... Не можна щось зробити на Донбасі, не знаючи вимог та бажань людей там, а Вітольд Павлович може зробити такі кроки, які дозволять знати більше, а якщо людина має інформацію вона відразу може приймати більш правильні рішення. Нам потрібно застосовувати всі можливості, мир це головне”.
Нагадаємо, 31 липня Леонід Кравчук озвучив думку, що перший прем'єр України Фокін може увійти до складу делегації ТКГ.
Сьогодні Вітольд Фокін погодився стати членом ТКГ по Донбассу.