Кравчук рассказал, что будет делать Фокин в ТКГ по Донбассу

Полный перечень задач Фокина еще не сформирован

Полный перечень задач Фокина еще не сформирован

Фото: Facebook

Председатель украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук рассказал, что одной из задач первого премьер-министра Украины Витольда Фокина будет коммуникация между жителями ОРДЛО и переселенцами.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

По словам Кравчука, пока полный перечень задач Фокина не сформирован конкретно, но есть определенные "рамки".

Фокин будет отвечать за вопросы налаживания коммуникации между лицами, проживающими на временно оккупированной территории Донбасса, и теми, кто был вынужден ее оставить.

Это общение, коммуникации между людьми, которые живут на неконтролируемой территории, и теми людьми, которые вынуждены были оставить часть Донецкой и Луганской областей и сейчас живут на территории Украины", - сказал Кравчук.

Он добавил, что Фокин будет заниматься налаживанием с ними коммуникации, определять их потребности и запросы.

Напомним, 31 июля Леонид Кравчук озвучил мнение, что первый премьер Украины Фокин может войти в состав делегации ТКГ. 4 августа Витольд Фокин согласился стать членом ТКГ по Донбассу.