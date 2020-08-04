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04 серпня 2020, 17:18 5

Вітольд Фокін погодився увійти до ТКГ

04 серпня 2020, 17:18 5
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До ТГК його і Кравчука запросив голова Офісу президента Андрій Єрмак
До ТГК його і Кравчука запросив голова Офісу президента Андрій Єрмак
Фото: liga.net
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Перший прем’єр-міністр Вітольд Фокін погодився приєднатися до ТКГ з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, яку очолив перший президент Леонід Кравчук.

Про це він повідомив у коментарі виданню "Гордон", пише RegioNews.

Рішення про участь у ТКГ далося мені дуже важко. На те багато причин. Зараз смартфон у кожної дорослої людини, і соцмережі переповнені постами щодо нашого з Леонідом Кравчуком призначення до складу групи. Деякі люди образливо висловлюються, сміються стосовно нашого віку тощо", — зазначив перший премʼєр.

Фокін розповів, що він та Кравчук переконані, що без компромісів не буває домовленостей, що режим тиші в зоні розмежування — це крок до миру, але не сам мир.

Нагадаємо, 31 липня Леонід Кравчук озвучив думку, що перший прем'єр України Фокін може увійти до складу делегації ТКГ.

Довідка: 87-річний Вітольд Фокін — перший премʼєр-міністр незалежної України. Він був головою уряду Ради міністрів УРСР з 1990 року і став премʼєром в 1991-му. На цій посаді він працював до 1992 року.

Донбас Андрій Єрмак ТКГ Леонід Кравчук Вітольд Фокін
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