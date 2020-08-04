МОЗ за майже півроку не придбало жодного апарату ШВЛ – "Голос"

У міністерстві досі готують необхідні документи для закупівель

У міністерстві досі готують необхідні документи для закупівель

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Фракція партії "Голос" заявила, що Міністерство охорони здоров’я за майже півроку не спромоглося закупити жодного апарату штучної вентиляції легень.

Про це повідомила пресслужба партії "Голос", пише Regionews.

У "Голосі" оприлюднили відповідь МОЗ на запит депутатки цієї фракції Юлії Клименко, у якій міністерство повідомило, що незважаючи на те, що уряд виділив 100 млн грн ще в квітні, досі не придбано жодного апарату ШВЛ для українських лікарень:

Станом на сьогодні триває підготовка документів МОЗ України, пов`язаних з проведенням закупівлі медичних виробів… за кошти державного бюджету України на 2020 рік у порядку, визначеному чинним законодавством", - йдеться у документі.

Мінохорони здоров’я не спромоглося закупити жодного апарату штучної вентиляції легень за майже пів року! У відповідь... Опубліковано Голос Вівторок, 4 серпня 2020 р.

Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстрований проєкт постанови про звільнення з посади міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

У партії "Голос" відзначають, що їх ініціативу щодо відставки міністра підтримала майже чверть парламентаріїв.