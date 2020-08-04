Леонид Кравчук прокомментировал участие Фокина в ТКГ
Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук прокомментировал участие в делегации первого премьер-министра Украины Витольда Фокина.
Об этом Леонид Кравчук рассказал в эфире "112 Украина", пишет RegioNews.
На вопрос, может ли Кравчук объяснить роль Фокина, который, присоединился к делегации, Кравчук ответил:
"Нас пригласили, начался разговор, я говорил, Фокин говорил. Нам дали время, чтобы мы пообщались вместе. Мы с ним встретились один на один ... Нельзя что-то сделать на Донбассе, не зная требований и желаний людей там, а Витольд Павлович может сделать такие шаги, которые позволят узнать больше, а если человек получает информацию она сразу может принимать более правильные решения . Нам нужно применять все возможности, мир это главное ".
Напомним, 31 июля Леонид Кравчук озвучил мнение, что первый премьер Украины Фокин может войти в состав делегации ТКГ.
Сегодня Витольд Фокин согласился стать членом ТКГ по Донбассу.