Леонид Кравчук прокомментировал участие Фокина в ТКГ

Об этом Леонид Кравчук рассказал в эфире "112 Украина", пишет RegioNews.

На вопрос, может ли Кравчук объяснить роль Фокина, который, присоединился к делегации, Кравчук ответил:

"Нас пригласили, начался разговор, я говорил, Фокин говорил. Нам дали время, чтобы мы пообщались вместе. Мы с ним встретились один на один ... Нельзя что-то сделать на Донбассе, не зная требований и желаний людей там, а Витольд Павлович может сделать такие шаги, которые позволят узнать больше, а если человек получает информацию она сразу может принимать более правильные решения . Нам нужно применять все возможности, мир это главное ".